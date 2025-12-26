Midis realizó más de 38 mil atenciones a pobladores de las zonas más alejadas del país

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), con apoyo del Ejército del Perú (EP), realizó siete campañas de las PIAS Terrestres para brindar más de 38 mil atenciones en las zonas rurales de seis regiones del Perú.

Estas intervenciones, gestionadas por el Programa Nacional PAIS, beneficiaron a personas en La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Amazonas, Puno y Piura, con la llegada de vehículos del EP, que llevaron profesionales, quienes brindaron servicios para el cuidado de la salud, el desarrollo productivo, el derecho a la identidad y la inclusión financiera, entre otras prestaciones.

Como parte de este trabajo articulado, además se brindaron atenciones en medicina general, enfermería, odontología, oftalmología, laboratorio, vacunación y la entrega de medicamentos. Además, se gestionaron tramites del DNI, y partidas de nacimiento

También se brindaron atenciones financieras como parte del desarrollo económico de las comunidades, destacando el pago de subvenciones de programas sociales, la apertura de cuentas y capacitación en el uso de billeteras digitales. De igual forma, pequeños productores, artesanos y ganaderos recibieron atenciones para acceder a créditos agrarios, fortalecer sus capacidades e iniciar o potenciar sus emprendimientos.

En mayo, las PIAS Terrestres iniciaron su recorrido los distritos de Calamarca y Carabamba en La Libertad, luego en los centros poblados de Uyurpmapa y Mayascon en Lambayeque. En junio llegaron a los distritos de Huaynacotas, Pampamarca y Puyca en Arequipa; y en julio, al distrito Molinopampa y el centro poblado Cashac, en la región Amazonas.

En Puno se realizaron dos campañas, en agosto en las comunidades de Camicachi y Huatacachi Chila y en setiembre en los distritos de Tirapata y José Domingo Choquehuanca; concluyendo su recorrido en Piura, llegando a los centros poblados La Rita y Malingas.