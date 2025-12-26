Marruecos y Mali quedaron 1-1 por la segunda fecha de la Copa Africana de Naciones

Por la segunda fecha de la Copa Africana de Naciones, las selecciones de Marruecos y Mali, empataron 1.1. El elenco marroquí no pudo sostener la ventaja parcial que tenía en el marcador, y terminó repartiendo puntos en un cotejo equilibrado. Se jugó en el Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Marruecos abrió el marcador a los 50’ por intermedio de Brahim Díaz que milita en el Real Madrid de España, quien convirtió desde el punto penal para adelantar. Sin embargo, a los 64’, Lassine Sinayoko apareció para marcar el empate del seleccionado de Mali. Con este resultado, Marruecos puso fin a una racha de cinco triunfos consecutivos, mientras que el combinado maliense acumuló su tercer empate seguido en el certamen.

Pese a la igualdad, Marruecos se mantiene como líder del grupo “A” con cuatro unidades, en tanto que Mali alcanzó su segundo punto en la tabla de posiciones de la Copa Africana de Naciones. En el otro cotejo de la serie, Zambia y Comores igualaron 0-0, dejando al primero con dos puntos y al segundo último con solo una unidad.