Manchester United volvió a sonreír en la Premier League al vencer a Newcastle 1-0

En el único partido del ‘Boxing Day’ en la Premier League de Inglaterra, el Manchester United superó por la mínima (1-0) al Newcastle, en un encuentro válido por la jornada 18, jugado en Old Traford ayer viernes. Pese a la ausencia de su volante portugués Bruno Fernandes, el equipo que dirige el también “lusitano” Rubén Amorín, se las arregló para mantener la ventaja hasta el final.

Con el solitario tanto de Dorgu a los 24’ de juego, tras rematar de un zurdazo mandando el balón pegado al parante izquierdo a la red, el conjunto de los ‘Diablos Rojos’ logró asegurar tres puntos en casa, ante un complicado rival, que vendió cara su derrota, peleando hasta el final por lograr la igualdad, que finalmente no lo logró.

Tras la victoria, Manchester United llegó a los 29 puntos e igualó la línea del Chelsea; sin embargo, aún se encuentra a 10 unidades del líder, Arsenal. En la próxima fecha, el United jugará ante Wolves, mientras que Newcastle visitará al Burnley de Oliver Sonne.

La fecha continúa este sábado con los siguientes partidos: Nottingham Forest-Manchester City; Arsenal-Brighton; Brentford-Bournemouth; Burnley-Everton; Liverpool-Wolves; West Ham-Fulham; Chelsea-Aston Villa. Principales Posiciones: Arsenal 39; Manchester City 37; Aston Villa 36; Chelsea 29; Manchester United 29; Liverpool 29; Sunderland 27; Crystal Palace 26; Brighton 24.