Jorge Solis Espinoza es reconocido como unos de los peruanos que dejó huella en el sector financiero este 2025

Jorge Solis Espinoza es reconocido como unos de los peruanos que dejó...

El abogado, empresario y ejecutivo peruano Jorge Guillermo Solis Espinoza ha sido reconocido este 2025 por diversos medios nacionales como uno de los peruanos que dejaron huella en el sector financiero, en mérito a una trayectoria marcada por el impulso de las microfinanzas, el fortalecimiento institucional y un liderazgo con profundo enfoque social.

¿Quién es Jorge Solís Espinoza?

Jorge Guillermo Solís Espinoza es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con especialización en Alta Dirección en Entidades Financieras, con estudios en la Universidad Uniempresarial de Bogotá, el IESE Business School de España y la Universidad ESAN. Actualmente, se desempeña como presidente del Directorio de Caja Huancayo S.A. y preside la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Asimismo, es miembro del Consejo de Administración del Fondo de Seguro de Depósitos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, director del World Savings Banks Institute. A lo largo de su trayectoria, ha participado como expositor en diversos foros nacionales e internacionales vinculados al sistema financiero y al desarrollo económico.

Liderazgo financiero con visión institucional y social

Durante su etapa al frente de importantes entidades del sistema financiero municipal, Jorge Solis impulsó el fortalecimiento del gobierno corporativo, alineando las prácticas institucionales a estándares internacionales. Este enfoque permitió consolidar la solvencia patrimonial y la estructura de gobernanza, generando confianza tanto a nivel nacional como internacional.

Uno de los hitos más relevantes fue la incorporación de BID Invest como socio estratégico, convirtiendo a una caja municipal peruana en la primera del país en abrir su accionariado a un organismo multilateral, hecho que marcó un precedente para el sector y reforzó la proyección del sistema financiero municipal.

Este trabajo fue reconocido con el Premio ESG de SEMANAeconómica, en la categoría Buen Gobierno Corporativo, distinción que resalta las mejores prácticas en sostenibilidad, transparencia y gestión responsable.

Inclusión financiera y presencia en territorios olvidados

El liderazgo de Solis se caracterizó por un claro rostro social, promoviendo iniciativas orientadas a llevar servicios financieros a zonas donde otros no llegaban. Un ejemplo emblemático fue la inauguración de la Oficina de Inclusión Amazónica en Santa Rosa de Loreto, en la frontera con Colombia, siendo la primera vez que una caja municipal llegaba a esta zona históricamente postergada.

A ello se sumaron acciones concretas de responsabilidad social, como el fortalecimiento de instituciones educativas y centros de salud en comunidades amazónicas, mediante la entrega de equipamiento tecnológico, mejoras de infraestructura y apoyo a programas comunitarios.

Este compromiso con el desarrollo integral también se reflejó en el apoyo a la recuperación de espacios públicos, destacando el mejoramiento del complejo deportivo Pedro Huilca, una iniciativa orientada a ofrecer alternativas saludables para niños y jóvenes, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a una mejor calidad de vida.

Compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo amazónico

En el ámbito internacional, Jorge Solis también ha venido participando en espacios estratégicos vinculados a las finanzas sostenibles, destacando su rol como director del Comité de la Alianza para el Financiamiento de la Amazonia, iniciativa fundada en Dubái en el marco de la COP29, cuyo directorio integra a organismos como IFC y BID Invest.

Esta participación reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, el desarrollo de economías locales y la promoción de un sistema financiero alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reconocimientos y apuesta por mujeres y pymes

El enfoque inclusivo de su gestión se reflejó también en el impulso de programas dirigidos a mujeres emprendedoras y pymes, mediante productos financieros innovadores que combinan ahorro, protección, educación financiera y bienestar integral.

Asimismo, instituciones como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y organismos internacionales como el WSBI y ESBG han reconocido estas iniciativas por su impacto social, educativo y territorial, consolidando una reputación basada en resultados y propósito.

Una huella que trasciende

El reconocimiento a Jorge Solis Espinoza como uno de los peruanos que dejó huella este 2025 responde a una trayectoria que integra liderazgo institucional, inclusión financiera, sostenibilidad y compromiso social, dejando un legado que trasciende el ámbito financiero y contribuye al desarrollo integral del país.