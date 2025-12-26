Franco Zanelatto es el nuevo refuerzo de Melgar de Arequipa para la temporada 2026

Luego de su paso por el fútbol griego, Franco Zanelatto fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del FBC Melgar para la temporada 2026. «Bienvenido al Dominó, Franco! Delantero de 25 años, con presencia en la selección peruana en las últimas Eliminatorias, llega para aportar potencia, juego y desborde en el frente de ataque», destacó la institución rojinegra en su publicación oficial.

Zanelatto jugó durante la temporada 2025 en OFI Creta, de la Superliga de Grecia, aunque solo sumó 32 minutos en los tres partidos en los que fue considerado. Las lesiones y la falta de oportunidades fueron factores determinantes para su limitada participación.

Tras resolver su contrato con el club europeo, el delantero nacional regresa al fútbol peruano para vestir ahora la camiseta de FBC Melgar, donde buscará consolidarse y aportar al ataque del equipo. Zanelatto lucirá su quinta camiseta con la de Melgar, en su carrera profesional, después de haber defendido los colores de Alianza Lima, Alianza Atlético, Universidad San Martín y OFI Creta en Grecia.