Delantero argentino Federico Girotti será el nuevo refuerzo de Alianza Lima

Solo falta oficializar. La llegada del delantero argentino Federico Girotti como refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026 es un hecho, tanto así que la prensa deportiva bonaerense ya lo han publicado, confirmando que deja a Talleres de Córdoba, por el cual han pagado una fuerte suma económica por su pase al elenco íntimo.

TyC de Argentina señala: Girotti se va de Talleres para reemplazar a un histórico delantero argentino (Barcos). Por su parte el Diario Olé informa: Una baja de peso en ataque. Girotti tiene negociaciones casi cerradas para ser jugador de Alianza Lima, recalcando que Talleres de Córdoba se quedó sin su principal estandarte de ataque.

Por su parte, el portal Vía País recalca: Federico Girotti y otro jugador dejarían el equipo de Carlos Tevez. Por su parte la Voz de Argentina recalca: Girotti a un paso de Alianza Lima: los detalles de la venta que negocia Talleres.

Con la llegada de Federico Girotti al club íntimo, serán tres los centrodelanteros para la temporada 2026, junto a Paolo Guerrero y el otro refuerzo como Luis Ramos, tomando en cuenta que ya no están Hernán Barcos y Matías Succar, éste último cedido a préstamo al club Cienciano del Cusco. El objetivo es pasar las fases previas de la Copa Libertadores y meterse a la fase de grupos.