Defensa Pública inaugura 15 Centros Alegra y Mega Alegra en 2025 beneficiando a más de 460 mil usuarios a nivel nacional

Durante el 2025, la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos consolidó su política de descentralización al inaugurar 15 Centros Alegra y Mega Alegra en distintas regiones del país. Gracias a esta expansión, 466,718 usuarios de escasos recursos económicos recibieron atención legal gratuita y especializada.

Los Centros de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA) y Mega ALEGRA son espacios donde se brindan servicios de defensa de víctimas, asistencia legal, conciliación extrajudicial y apoyo multidisciplinario. En ellos trabajan defensores públicos, psicólogos, trabajadores sociales y conciliadores, quienes atienden casos de alimentos, tenencia, régimen de visitas, desalojos, sucesiones, trata de personas, extorsiones, acoso y violencia familiar, garantizando el acceso a la justicia y el debido proceso.

Asimismo, cinco de los nuevos centros cuentan con enfoque intercultural, lo que permite atender a ciudadanos de pueblos indígenas en su propio idioma. En regiones como Maynas, Satipo, Tambopata, Juliaca y Tarapoto, los defensores públicos trabajan junto a intérpretes en lenguas nativas como bora, asháninka, harakbut, aymara y kichwa.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, destacó la importancia de esta iniciativa y señaló que “el acceso a la justicia es un derecho fundamental, y estos Centros Alegra y Mega Alegra son una muestra del compromiso que tenemos con la protección de los derechos de las familias más vulnerables. Si necesitas ayuda legal, acude a uno de estos centros: el servicio es totalmente gratuito”.

Los centros inaugurados este año incluyen Alegra Maynas, Satipo, Tumbes, Camaná, Majes, Pasco, Jaén, Chincha, Chimbote, Juliaca y Tarapoto, además de los Mega Alegra de Arequipa, Huaraz, Tambopata e Ica. La inversión total ascendió a S/ 8´648,918, financiada mediante el Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia No Penal (PMSAJ) y el apoyo del Banco Mundial.