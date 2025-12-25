Tenista peruano Gonzalo Bueno jugará  la fase previa del Abierto de Australia

El tenista nacional Gonzalo Bueno fue confirmado dentro del cuadro de los exponentes que disputarán la ‘qualy’ (fase previa) del Australian Open, el primer Grand Slam, que se desarrollará en enero del próximo año. Dio un gran paso en su carrera como tenista profesional y es que será la primera vez que disputará una etapa previa de uno de los mayores torneos de circuito tenístico mundial.

El deportista, de 21 años, nacido en Trujillo, es el único exponente peruano en el cuadro y que es se nota la ausencia de los nacionales Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas. El primero se encontraba en duda por una lesión y Juanpi su actual posición en el ranking ATP no le alcanzó para ser considerado en la qualy.

Gonzalo Bueno, actual 212 del ranking ATP, deberá esperar ahora hasta el 11 de enero para conocer cuál será su rival en esta etapa. Se encontraba en periodo de pretemporada, sin embargo, el último 15 de diciembre informó en redes sociales la interrupción de sus entrenamientos debido a una lesión. Aunque no jugará la qualy, todavía mantiene la posibilidad de ser parte del cuadro principal, ya que estaba como alterno 4.