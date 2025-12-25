Ministro del Interior César Tiburcio dijo que presentaciones de la «U» y Alianza Lima el 24 de enero no procede

Deberán cambiar de fecha. Vicente Tiburcio, ministro del Interior, se refirió sobre las presentaciones que tendrán los clásicos rivales Universitario de Deportes y Alianza Lima, ambos para el sábado el 24 de enero, y anunció que esto no se podrá dar por un tema estrictamente de seguridad.

«No nos parece prudente que estos dos eventos deportivos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores de la misma, para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar», afirmó Tiburcio a una emisora local.

Si bien no dio fecha para la reunión, aseguró que se dará a conocer en los próximos días. Por último, el ministro indicó: «Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos».

Cabe indicar que ambos clubes ya han puesto a la venta sus entradas para sus respectivas presentaciones. Universitario, se medirá ante la Universidad de Chile a partir de las 7:00 p.m. en el Estadio Monumental de Ate. Mientras tanto, Alianza Lima se enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi, desde las 8:00 p.m.

Conociendo el punto de vista del ministro del Interior Vicente Tiburcio, lo más probable es que uno de los dos equipos (“U” o Alianza) ceda jugar ese día, pese a que Franco Velazco, administrador de la “U” mantuvo firme su decisión de jugar el 24, días previos al anuncio del ministro. Veremos cual es la solución a este impase.