Mincetur dinamiza economías regionales con más de S/16 millones en obras turísticas ejecutadas por la UICET

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET), consolidó durante el 2025 una inversión superior a S/16 millones en infraestructura turística ejecutada, es decir obras terminadas en las regiones de Amazonas, Huánuco, Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque y Ucayali, la cual permitió dinamizar las economías locales, fortalecer el turismo interno y elevar la competitividad de los destinos del país.

Dichas inversiones, generaron un impacto directo e indirecto en miles de ciudadanos, al mejorar los servicios turísticos, atraer un mayor flujo de visitantes, impulsar el consumo local y fortalecer cadenas productivas vinculadas al turismo, como la artesanía, la gastronomía, el transporte y los servicios, contribuyendo así al crecimiento económico desde los territorios.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó el valor estratégico de estas intervenciones. “Todas estas obras están pensadas para generar mejores experiencias para la población local y para los turistas, de modo que regresen, recomienden la visita y sigan impulsando el desarrollo económico de nuestras regiones”, señaló.

Por ello, en Amazonas, se destinó S/2,8 millones al mejoramiento de los servicios turísticos de la Iglesia Matriz y el recorrido turístico de Tingo (Luya), una intervención que revaloriza el patrimonio cultural y religioso, y abre nuevas oportunidades económicas para la población local.

En Huánuco, se realizó una inversión de S/294 mil para la renovación del parador turístico de la Cueva de las Lechuzas, en el Parque Nacional Tingo María, mejorando la experiencia del visitante y contribuyendo a incrementar el tiempo de permanencia y el gasto turístico en la región.

Asimismo, en Ayacucho, Mincetur ejecutó una inversión de S/2,35 millones para la implementación de redes eléctricas soterradas y alumbrado público en la zona monumental de Quinua, fortaleciendo la seguridad, preservando el valor histórico del destino y potenciando su dinamismo comercial y turístico.

De otro lado, en Cajamarca, se concretó la renovación integral del Cuarto del Rescate, con una inversión de S/551 mil, que fortalece la oferta cultural del destino, dinamiza la economía local y mejora las condiciones para operadores turísticos y visitantes.

De igual forma, en Lambayeque, Mincetur invirtió S/7,6 millones en el acondicionamiento turístico de la Ruta Huaca Rajada–Sipán, una obra clave para consolidar uno de los principales circuitos arqueológicos del país y fortalecer el empleo y el comercio local.

Finalmente se está concluyendo con las obras en la Plaza de Armas de Pucallpa, proyecto ejecutado por la UICET del Mincetur con una inversión superior a S/3 millones, la cual se encuentra en la etapa de recepción de obra; en esta se edificó una nueva pileta central con luminarias LED sumergibles, la renovación de senderos peatonales, la reposición del atrio central, moderno mobiliario urbano, luminarias LED, señalización turística de interpretación y trabajos de pintado con motivos iconográficos amazónicos, fortaleciendo la identidad local y la experiencia del visitante.

La ministra Teresa Mera informó que, durante el año 2026, la UICET, a cargo del director ejecutivo, Jorge Heredia, continuará ejecutando nuevos proyectos de infraestructura turística en diversas regiones del país, reafirmando el compromiso del gobierno del presidente José Jerí de seguir invirtiendo en obras que mejoran la calidad de vida de la población, fortalecen el turismo interno y consolidan al turismo como un motor clave del desarrollo económico sostenible del Perú.