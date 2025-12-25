Matías Succar es el nuevo refuerzo del Cienciano cedido a préstamo por Alianza Lima

Matías Succar es el nuevo refuerzo del Cienciano cedido a préstamo por...

Mediante sus redes sociales, el Club Cienciano del Cusco oficializó al delantero Matías Succar como nuevo refuerzo del elenco rojo para la temporada 2026, donde disputará la Liga 1 y la Copa Sudamericana ante FBC Melgar, en partido único a desarrollarse Enel estadio “Garcilaso de la Vega”.

«¡Bienvenido, Matías! Anunciamos a Matías Succar como nuevo jugador del club», se lee en la publicación del club imperial. Asimismo, se agrega: «Procedente de Alianza Lima, Succar llega a préstamo por toda la temporada 2026. ¡Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta!».

Por su parte, el Club Alianza Lima también publicó en sus redes sociales la cesión de préstamo del delantero nacional. «¡Muchos éxitos en este nuevo desafío, Matías! Que esta etapa sume experiencia y crecimiento».

En la temporada 2025, Succar vistió la camiseta de Alianza Lima, acumulando 403 minutos en los 21 partidos en los que fue considerado, sin poder anotar goles.

Previamente, jugó en Carlos Mannucci, LASK de Austria, Teplice de República Checa, Deportivo Municipal y Unión Comercio.