Manchester United y Newcastle jugarán este viernes em el famoso «Boxing Day» en Inglaterra

Como cada 26 de diciembre, el balón rodará en el fútbol inglés, aunque este año de manera casi simbólica, con el partido que protagonizarán los elencos de Manchester United y Newcastle, apertura de la 18 jornada de la Premier League, como único compromiso.

El famoso Boxing Day del día después de Navidad se concentrará por lo tanto en esos 90 minutos en Old Trafford ya que la liga inglesa ha preferido programar siete encuentros de la jornada el sábado 27 y los dos últimos el domingo 28, principalmente por las preferencias de las televisiones.

«La liga se adapta al calendario. Podemos asegurar que la próxima temporada tendremos más partidos de la Premier League en el Boxing Day ya que esa fecha caerá en sábado», avanzaron los responsables del campeonato cuando se supo que la tradición quedaba muy deslucida en este 2025.