Cierre de año: cómo saber si tu negocio realmente creció en 2025

Al finalizar el año, muchos emprendedores evalúan el desempeño de su negocio observando únicamente el aumento de las ventas. Sin embargo, para entender si un negocio realmente creció en 2025, es necesario realizar una evaluación más precisa, basada en información ordenada y accesible, algo que se facilita cuando los procesos del negocio están digitalizados.

“La digitalización permite a los emprendedores tener mayor visibilidad sobre el desempeño de su negocio y tomar decisiones basadas en información real, especialmente al momento de evaluar los resultados del año. Cuando el análisis se limita solo a las ventas, se puede perder de vista si el negocio realmente está siendo rentable. Revisar márgenes, costos y el comportamiento de los productos ayuda a entender con mayor claridad qué tan sostenible fue el crecimiento durante el año”, señala Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú.

En este contexto, la especialista destaca la importancia de que los emprendedores revisen indicadores clave que les permitan evaluar el desempeño real de su negocio y tomar decisiones informadas de cara al próximo año:

1. Revisa la rentabilidad, no solo las ventas: El primer paso es analizar si el aumento de las ventas se tradujo en mayores ganancias. Comparar ingresos versus costos permite identificar qué productos dejaron mejores márgenes y cuáles generaron más gasto que beneficio.

2. Evalúa el flujo de caja: Un negocio puede vender bien y aun así tener problemas para pagar proveedores o cubrir gastos. Revisar el flujo de caja permite saber si el dinero ingresó en el momento adecuado y si los gastos estuvieron alineados con los ingresos durante el año.

3. Analiza la rotación de productos: Digitalizar el inventario facilita identificar qué productos tuvieron mayor salida y cuáles permanecieron inmovilizados. Esta información permite optimizar compras y reducir pérdidas por sobrestock.

4. Apóyate en datos ordenados: Para realizar este análisis, contar con información centralizada es fundamental. Herramientas digitales como Bsale permiten a los emprendedores revisar reportes de ventas, inventario y desempeño de productos, facilitando una evaluación más clara y rápida del año.

Finalmente, realizar este tipo de revisión al cierre del año permite a los emprendedores iniciar el siguiente periodo con una lectura más clara de su situación actual. Contar con un diagnóstico concreto del negocio ayuda a definir prioridades, anticipar ajustes y enfrentar el 2026 con una planificación más realista y alineada a los objetivos del negocio.