Taller de Teatro y Ballet – Verano 2026 de la Maestra Gladys Moscoso

Taller de Teatro y Ballet – Verano 2026 de la Maestra Gladys...

La Maestra Gladys Moscoso en su taller «La Mamá de Alelí» estará dictando clases en la ciudad de Cerro de Pasco los días 3 y 4 de enero de 2026.

Taller 100, El Teatro como Última Reserva Ecológica del Hombre. Método de Mario Delgado Vásquez.

Desde el 5 de enero estará dictando ballet para niños y adultos en Lima: Av. Bolívar 1110, Pueblo Libre; también en Cieneguilla: ballet, clown y teatro, donde hay Promoción 3×1); y ballet en el Colegio «San Marcos» de Chancay, taller con el que obtuvo el 2º Coribante en el Concurso All Dance Perú 2 en Lima.

Hasta el 3 de enero con Diario UNO tendrán un bono de 2×1.

Informes e inscripciones: 959398732.

La Maestra Gladys Moscoso ha participado en las Óperas de la Municipalidad de Lima: «Carmen» y «Ollanta» y tiene más de 40 años de experiencia en la docencia y producción de Festivales de ballet.