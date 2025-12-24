PNP despliega 450 efectivos en Lima Este y captura a banda armada

La PNP realizó la intervención en Santa Anita y Ate. Autoridades decomisaron armas, drogas y recuperaron vehículos robados.

La Policía Nacional del Perú ejecutó un megaoperativo de control territorial en Lima Este con 450 efectivos de unidades especializadas. La acción se desarrolló en Santa Anita, Ate y distritos cercanos, bajo supervisión del viceministro de Seguridad Pública, José Zapata. Las autoridades capturaron a cuatro integrantes de la banda Los Injertos Chalacos en Huaycán, quienes portaban un arma y una granada de guerra. Los cuatro detenidos tienen requisitorias vigentes. Además, se recuperaron dos vehículos robados y se incautaron 90 kilos de pirotecnia ilegal.

Desarticulación de banda criminal en Huaycán

El operativo logró la captura de cuatro miembros de Los Injertos Chalacos en el sector de Huaycán. Los sospechosos portaban armamento de guerra al momento de la intervención. El Comandante General de la PNP, general Óscar Arriola, confirmó que los cuatro registran requisitorias vigentes. Arriola presentó los resultados del megaoperativo desde la Depincri Ate, Santa Anita, junto al viceministro Zapata y Luis Herrera, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Educación.

Ampliación del operativo y otras capturas

Las acciones policiales comenzaron en el Óvalo de Santa Anita. Luego se extendieron hacia Santa Clara, Ate y La Molina. En estos sectores las autoridades capturaron a dos personas con requisitoria. También detuvieron a un sujeto por micro comercialización de drogas y otro por recepción de celulares. Un conductor fue intervenido por manejar en estado de ebriedad. La policía recuperó dos vehículos reportados como robados. Las autoridades también incautaron una unidad que transportaba aproximadamente 90 kilos de pirotecnia ilegal durante controles de identidad en la avenida Ayllón.

Continuidad de los operativos

El viceministro Zapata señaló que estas intervenciones forman parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad bajo el estado de emergencia. Las autoridades anunciaron que estos megaoperativos continuarán de manera permanente en distintos puntos de Lima Metropolitana. El Ejecutivo sostiene que estas acciones buscan restablecer el orden y prevenir delitos en la capital.