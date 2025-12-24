PNP captura a presunto cabecilla de banda de extorsionadores en el Callao con explosivos y municiones

La PNP detuvo a Harold Edwin, alias ‘Lobo’, quien integraría ‘Los Injertos del Valle’, organización criminal dedicada a la extorsión en el Callao y Lima Este.

La Policía Nacional capturó a Harold Edwin (39), alias ‘Lobo’, en el Callao. El hombre es señalado como integrante de la banda criminal ‘Los Injertos del Valle’, dedicada a casos de extorsión. Los agentes encontraron en su poder explosivos con fulminantes, una cacerina con municiones, una nota de amenaza y otros elementos vinculados a extorsiones. El operativo se realizó en el cruce de las avenidas Bertello con la calle Dos, en la urbanización Los Jazmines.

Operativo policial en Los Jazmines

Efectivos de la División de Investigación de Bandas Criminales (Divinbac) de la Zona Este realizaron el operativo. Los agentes intervinieron al sujeto cuando se encontraba al interior de su camioneta. Después del hallazgo del material incriminatorio, trasladaron al detenido a las instalaciones de la unidad especializada para continuar con las diligencias.

Además de los explosivos y las municiones, la policía encontró estupefacientes en poder del detenido. Por este motivo, Harold Edwin enfrentará investigaciones por los presuntos delitos de extorsión, peligro común, uso de armas sin licencia y tráfico ilícito de drogas.

Posible cabecilla con red criminal amplia

Las autoridades sospechan que el detenido sería uno de los cabecillas de la banda. La organización no solo operaría en el Callao, sino también en distritos de Lima Este. La Policía Nacional ahora busca determinar quiénes podrían ser sus cómplices dentro de la red criminal.

Cifras alarmantes de extorsión

Según el sistema de denuncias policiales, este 2025 se han reportado por lo menos 25,196 denuncias por extorsión. Sin embargo, el Ministerio Público registra 27,029 casos. Esta diferencia de casi dos mil casos evidencia la dimensión real del problema que enfrentan los ciudadanos.