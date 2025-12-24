Pensionistas de la ONP llenan de espíritu navideño a la institución con emotiva activación

La ONP comparte una experiencia que refleja el espíritu de la Navidad y recuerda a la ciudadanía los horarios de atención y los canales disponibles durante los feriados de fin de año.

En el marco de las celebraciones navideñas, pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) protagonizaron una emotiva activación que sorprendió y alegró a usuarios y colaboradores de la institución. De manera inesperada, los pensionistas iniciaron la interpretación de un villancico navideño, generando un ambiente de unión, emoción y cercanía.

La actividad, preparada con entusiasmo por los propios pensionistas, fue recibida con sonrisas y aplausos, convirtiéndose en un mensaje de esperanza y gratitud que refleja el verdadero significado de la Navidad. Este gesto simbólico resalta el rol activo de los pensionistas y fortalece el vínculo humano que la ONP promueve con sus asegurados.

En ese contexto, la ONP informa a la ciudadanía que, con motivo de las celebraciones de fin de año, los Centros de Atención atenderán en horario regular los días miércoles 24 y 31 de diciembre, no brindarán atención los días jueves 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, y retomarán la atención regular los días viernes 26 de diciembre y 2 de enero de 2026.

Asimismo, los Puntos de Atención y Centros MAC atenderán hasta el mediodía los días 24 y 31 de diciembre, no brindarán atención los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, y atenderán con normalidad los días 26 de diciembre y 2 de enero de 2026.

La ONP recuerda a sus usuarios que pueden realizar diversos trámites sin necesidad de acudir de manera presencial, como solicitar el reporte de aportes, cambiar la clave virtual o verificar la fecha y el banco de pago de la pensión, a través de sus servicios automatizados llamando a ONP Te Escucha (01) 634 2222, utilizando su clave virtual.

Por último, reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que pongan en valor a las personas que forman parte del sistema previsional, promoviendo espacios de encuentro, reconocimiento y bienestar, especialmente en fechas significativas como las fiestas de fin de año.