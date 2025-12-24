PAE se reunió con empresarios avícolas dispuestos a participar en la prestación del servicio alimentario

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se reunió con representantes de empresas productoras de huevo y conservas de pollo, así como con la Asociación Peruana de Avicultura (APA), quienes expresaron su disposición a participar en la prestación del servicio alimentario escolar.

Estas reuniones con el sector empresarial forman parte de las acciones orientadas a incorporar pollo y huevo en la segunda convocatoria de compras del servicio alimentario escolar 2026, fortaleciendo la diversidad nutricional de los desayunos escolares.

Durante la mesa técnica con productores de huevo, se informó que el producto ya cuenta con norma y ficha técnica aprobada, lo que permitió evaluar la capacidad de producción del sector y la planificación necesaria para su distribución a nivel nacional. En tanto, en la mesa con productores de conservas de pollo, se abordaron los requisitos para la elaboración de la ficha técnica correspondiente.

“Hoy estamos avanzando de manera articulada con los empresarios para incluir el huevo y la conserva de pollo en el servicio alimentario escolar, atendiendo una demanda de los padres de familia y priorizando siempre la salud de nuestros niños y niñas”, destacó la directora ejecutiva del PAE, Saby Mauricio Alza. La funcionaria precisó que actualmente el proceso de compras contempla la conserva de pescado y que, en la próxima convocatoria, se prevé incorporar la conserva de pollo en diversas regiones del país.

Durante su intervención, la directora ejecutiva aseguró que las mesas técnicas continuarán y saludó el compromiso del sector empresarial así como el trabajo articulado con el PAE, resaltando el acuerdo previo realizado en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias de instalar este mecanismo de diálogo.

“Estamos alimentando a la generación que mañana tomará decisiones por el país. Por ello, ponemos la nutrición en el centro de las políticas públicas, convencidos de que una alimentación adecuada es clave para el aprendizaje y el futuro de nuestros escolares”, afirmó.