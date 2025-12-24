Ministro del Interior y superintendente de Migraciones reciben lote de 200 000 libretas de pasaporte

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares, recibieron un nuevo lote de 200 000 libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, que permitirán atender la demanda ciudadana para los próximos meses en Lima y el interior del país.

En la actividad también participó la gerenta general de Migraciones, Liseth Melchor, y la directora de Operaciones, Valeria Morales.

Las nuevas libretas de pasaportes fueron compradas a través de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de las Naciones Unidas, por lo que se garantiza la transparencia del proceso.

Migraciones informó que al cierre de 2025 se viene emitiendo más de 765 000 pasaportes a nivel nacional, que permitió superar por tercer año consecutivo las cifras anuales de expedición del documento de viaje desde que se empezó a brindar este servicio hace 10 años.

Del total de pasaportes emitidos en 2025, el 14.57 % se expidieron en la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada dentro del C. C. Jockey Plaza, porcentaje que le permite superar a todas las sedes del país. En el interior, las regiones donde se emitieron más pasaportes este año fueron Arequipa (4.5 %), Trujillo (3.8 %) y Chiclayo (3 %).

Más citas en el 2026

La entidad informó que, para enero del próximo año, se habilitarán más de 50 000 citas de pasaportes a nivel nacional, las cuales estarán disponibles en los 31 puntos de atención, ubicados en 20 regiones y la Provincia Constitucional del Callao.

Para obtener este documento, los usuarios deberán hacer el pago de S/ 120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 y registrando el DNI del beneficiario. Luego tendrán que reservar una cita en la web https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe o de forma presencial.