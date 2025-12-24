Minedu mantiene edad de ingreso a inicial: tres años cumplidos al 31 de marzo

El Minedu respalda su decisión con estudios que demuestran los riesgos de incorporar niños menores al sistema educativo antes de alcanzar la madurez necesaria

El Ministerio de Educación ratificó que los niños ingresarán al nivel inicial solo si cumplen tres años hasta el 31 de marzo de 2026. La medida responde a criterios pedagógicos que buscan proteger el desarrollo integral de la infancia y respetar los ritmos de maduración propios de esta etapa. El Minedu argumenta que durante la primera infancia incluso algunos meses de diferencia marcan cambios significativos en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico.

Un criterio que no es arbitrario

«La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente», explicó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán. La decisión prioriza el bienestar emocional, cognitivo y social de los niños.

Evidencia sobre los riesgos de ingresar antes de tiempo

Diversos estudios nacionales e internacionales evidencian que los niños de menor edad dentro del aula enfrentan mayores dificultades en comprensión lectora, matemática, comunicación oral y convivencia escolar. Estos estudiantes suelen registrar mayores niveles de inseguridad y menor participación en clase. También presentan un mayor riesgo de fracaso escolar temprano.

El Minedu argumenta que modificar la fecha de corte ampliaría la diferencia de edad entre estudiantes de un mismo grado hasta en 16 meses. Esta brecha resulta significativa en una etapa en la que los infantes son altamente sensibles a experiencias de estrés, frustración o exigencias inadecuadas.

Proteger la infancia, no acelerar contenidos

El objetivo es evitar exponer a los niños a demandas escolares para las que aún no están preparados. El ministerio insiste en que la educación inicial no busca acelerar contenidos sino fortalecer competencias a través del juego, la exploración y la interacción.

«La infancia no es una carrera. Respetar sus tiempos es la base para construir aprendizajes sólidos y duraderos», enfatizó Figueroa Guzmán. El ministro reiteró que una trayectoria educativa adecuada comienza por respetar cada etapa del desarrollo infantil.