Midis: funcionarios son investigados y programa está en proceso de extinción

El programa Wasi Mikuna, señaló que las investigaciones del caso de los funcionarios de la empresa Frigoinca relacionado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se encuentra en la fase final.

Además, el programa Wasi Mikuna está en proceso de extinción, sin perjuicio de ello, se debe señalar que los procedimientos administrativos disciplinarios que se han iniciado por hechos irregulares vinculados a la empresa Frigoinca actualmente se encuentran en su etapa final.

Asmismo señalaron hay tres detenidos y han sido destituidas del programa y en los próximos días se emitirá la decisión final en los demás procedimientos; todo ello, con el respeto al debido procedimiento y dentro del marco normativo. Es así que, de encontrarse responsabilidad administrativa disciplinaria, se impondrán sanciones ejemplares, indica el comunicado del Midis.

Reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el bienestar de los escolares por ello se viene trabajando en reforzar la calidad de la alimentación escolar con procesos transparentes y libres de corrupción, precisaron.