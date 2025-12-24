Más de 5,000 niños celebraron la Navidad en Pachacámac

El distrito de Pachacámac celebró a lo grande la Navidad, con las diversas chocolatadas que realizó la gestión municipal del alcalde Enrique Cabrera Sulca, en las diversas zonas de su distrito, llevando show infantil, juegos, regalos, la tradicional chocolatada con su panetoncito y juguetes, que fueron del deleite de todos sus vecinos.

La primera actividad se llevó a cabo en el coliseo Paul Poblet ubicado en Pachacámac Pueblo, donde fueron llegando las familias de esta parte del distrito para gozar del show infantil con payasitos, animadoras, muñecos, al compás de la música navideña. Después se llevó a cabo un sorteo de bicicletas entre todos los asistentes, para finalmente entregar juguetes a los niños al salir del evento.

“Para mi es una satisfacción enorme estar al lado de todos mis vecinos, especialmente los niños, brindándoles un momento de sano esparcimiento y diversión celebrando la Navidad por adelantado. En estos tiempos de violencia e inseguridad, fortalecemos nuestro compromiso por brindar este tipo de eventos para el bienestar de los pachacaminos, reafirmando nuestro compromiso por hacer de nuestro distrito un mejor lugar para vivir”, manifestó el alcalde Kike Cabrera.

También se realizaron las mismas actividades con show, regalos y sorteos en José Gálvez, Huertos de Manchay y en el valle de Manchay Alto, siendo recibidos con mucha alegría por los vecinos, especialmente por los más de cinco mil niños agasajados. Finalmente, la Municipalidad de Pachacámac cerró sus actividades navideñas con la celebración para los adultos mayores del CIAM y los integrantes de OMAPED.