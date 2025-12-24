Gobierno articula 33 acciones contra minería ilegal en Amazonas

El gobierno convoca a 19 instituciones para implementar estrategias en Condorcanqui tras declaratoria de emergencia

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal, coordinó con 19 instituciones públicas un plan de 33 acciones específicas contra la minería ilegal en los distritos de El Cenepa y Río Santiago, provincia de Condorcanqui, Amazonas. Las medidas buscan formalizar la actividad minera, remediar los daños ambientales y debilitar las economías ilegales en ambas zonas, declaradas recientemente en estado de emergencia.

Estrategia nacional como marco de acción

La reunión congregó a 33 funcionarios de diferentes entidades del Estado. Los acuerdos suscritos se enmarcan en la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal en el Perú al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 003-2025-IN. Esta estrategia plantea un enfoque integral basado en un diagnóstico detallado de la problemática.

El plan contempla operaciones de interdicción, control y fiscalización. También incluye la articulación interinstitucional entre diversas entidades estatales. El objetivo central es promover soluciones sostenibles que abarquen procesos de formalización minera y recuperación ambiental.

Amenaza multidimensional

La PCM advierte que la minería ilegal representa una grave amenaza para la sociedad peruana. Sus vínculos con otros delitos afectan los ámbitos político, económico, social y de seguridad nacional. Las estrategias implementadas contemplan el debilitamiento sistemático de las economías ilegales que operan en la región amazónica.

Seguimiento de compromisos

La jornada representa la continuidad del trabajo iniciado el 12 de diciembre en la PCM. Aquella reunión contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. También asistieron los viceministros de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa y de Orden Interno del Ministerio del Interior.

El comandante general de la Policía Nacional y el director de Inteligencia Nacional participaron en la cita. Completaron la mesa de trabajo representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio Público, la Sunat, la Sutrán y la Sucamec, entre otras entidades estatales.