El año 2026 debe ser reivindicativo para la Amazonía

“La Amazonia debe ser reivindicada por el Estado y la sociedad civil en el año 2026. Si más del 60% del territorio nacional lo tiene esta región con un gran potencial de bosques y biodiversidad para la producción alimentaria, farmacéutica, turismo, investigación científica y exportación de cacao, riqueza cultural y otros, entonces merece atención prioritaria” invoca, Doli Gonzales Fernal, promotora del agro y del emprendimiento regional.

Asimismo, plantea que la población conformada por la niñez y adolescencia de los departamentos selváticos, con más de 1.2 millones, debe ser considerada en los programas de gobierno para ser insertada de modo estratégico en la atención de salud, educación tecnologizada, saneamiento básico e infraestructuras viales, de modo que, dicha generación sea competitiva para insertarse al campo laboral y con ello al desarrollo del país.

Doli Gonzales, abogada de profesión y agricultora, fue electa como la primera mujer que ocupó el sillón municipal y distrital de Uchiza (provincia de Tocache, en San Martín) un lugar donde se sufrió la violencia del narcotráfico y del terrorismo.

Actualmente, es una ciudad de paz y vida que vive de los proyectos productivos alternativos como el cacao, café, palma aceitera, arroz, plátano y otros. Respecto a su departamento, San Martín, declara que los próximos parlamentarios deben preocuparse por fiscalizar la ejecución de la infraestructura de las obras de agua y saneamiento, educación, salud, carreteras y otras necesidades. También las de electrificación, así como vigilar la gestión ambiental y biodiversidad; y cuidar la inclusión, pues, existen comunidades originarias que no reciben la debida atención del Estado.