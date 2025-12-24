Asesinan a barbero dentro de su local en el Rímac

Un ataque armado en el Rímac dejó un barbero muerto y a su asistente luchando por su vida, a pocas horas de celebrarse la Navidad

La violencia no da tregua en Lima, ni siquiera en vísperas de Navidad. Un barbero fue asesinado a balazos y su ayudante quedó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido al interior del negocio donde ambos trabajaban, ubicado en la calle Hermanos Vargas, en el distrito del Rímac. La víctima mortal fue identificada como Pablo Yumanaqué Yalta, quien también era propietario de una licorería que funcionaba junto a la barbería.

Víctima murió camino al hospital

Pablo Yumanaqué Yalta recibió múltiples impactos de bala durante el atentado. Los presentes lo auxiliaron y lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Su ayudante, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, permanece internado con pronóstico reservado. El joven también recibió varios impactos de bala durante el mismo ataque.

Siete disparos evidencian brutalidad del crimen

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la barbería y acordonaron la zona. Peritos de criminalística determinaron que en el atentado se efectuaron al menos siete disparos. Este dato evidencia la violencia con la que actuaron los sicarios.

La policía no ha logrado precisar en qué unidad móvil se desplazaban los atacantes. Tampoco se sabe cuántas personas participaron directamente en el crimen. Testigos señalaron haber escuchado una ráfaga de disparos que generó pánico entre los vecinos y transeúntes.

Licorería y barbería en mismo local

Las primeras indagaciones señalan que el barbero también era propietario de una licorería. Ambos negocios funcionaban de manera conjunta en el mismo local. Esta información podría ser clave para determinar el móvil del crimen, aunque las autoridades aún no han establecido una hipótesis oficial.

La investigación continúa para dar con los responsables de este crimen que golpea nuevamente al Rímac en medio de las fiestas navideñas.