SAT de Lima recuerda que la declaración jurada del impuesto vehicular es obligatoria.

¿Compraste un vehículo nuevo este 2025? Si no lo declaras podrías recibir una multa

.

¡Atención propietarios de vehículos adquiridos durante el 2025! El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima les recuerda que deben realizar la declaración jurada al patrimonio vehicular o recibirán una multa equivalente al 50 % de 1 UIT, es decir S/2750, considerando el nuevo valor para el 2026.

¿Para qué sirve este registro?

Los propietarios de estas unidades tienen plazo hasta el 27 de febrero del 2026, y el registro tienen como finalidad el pago obligatorio del impuesto vehicular, el mismo que se realiza durante 3 años consecutivos a partir del año siguiente a la primera inscripción del vehículo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Declara de manera virtual

La gerente general del SAT, Pilar Caballero, recordó que algunos concesionarios de autos ofrecen el servicio de registro de la declaración jurada. También, los propietarios tienen la opción de hacerlo en línea a través de la Agencia Virtual SAT, previa inscripción en la plataforma.

Para ello deben adjuntar la siguiente documentación:

• Tarjeta de identificación vehicular.

• Documento que acredite la adquisición de la unidad como factura, boleta o acta de transferencia.

• En caso consigne un domicilio distinto al que figura en su DNI, presentar un recibo de servicios.

¿Cuánto pagaré de impuesto vehicular?

El monto total de este pago es del 1 % del valor comercial del vehículo o el establecido en la tabla de valores referenciales para el impuesto vehicular 2026 que fijará el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, pueden usar la calculadora virtual del SAT para conocer el valor aproximado.

Cabe precisar que, el impuesto vehicular anual se fracciona en 4 pagos trimestrales, cuyas fechas de vencimientos para el 2026 serán el 27 de febrero, 29 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre.

Finalmente, la entidad recaudadora informó que pueden realizar sus pagos a través de www.sat.gob.pe, en Yape, Plin y plataformas de los bancos afiliados como el BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank, Interbank* (solo en agentes y banca por internet), KasNet, Western Union y Caja Metropolitana.