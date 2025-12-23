Renzo Reggiardo anuncia inversión de sentido en Panamericana Sur desde enero sin peajes

Renzo Reggiardo presentó el Plan Verano 2026 tras asumir control de la vía. El cambio operará domingos de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

La Municipalidad Metropolitana de Lima operará la Panamericana Sur sin cobrar peajes y con cambio de sentido los domingos de enero a marzo de 2026, además del jueves 1 de enero y domingo 5 de abril, según anunció este martes el alcalde Renzo Reggiardo. La comuna capitalina tomó el control de la carretera después de que Rutas de Lima, la empresa concesionaria, abandonara la operación a inicios de diciembre.

Sin peajes por mandato judicial

Renzo Reggiardo ratificó que la municipalidad no cobrará tarifas durante el verano. «No podemos cobrar por mandato judicial», afirmó el burgomaestre al presentar el Plan Verano 2026. La comuna asumió las funciones de la concesionaria sin la posibilidad de implementar el sistema de cobro que antes operaba Rutas de Lima.

El Plan Verano 2026 busca garantizar el flujo vehicular, la seguridad de los usuarios y los servicios esenciales en la Panamericana Sur durante las fiestas de fin de año y la temporada estival.

Cambio de sentido en horario de retorno

La municipalidad implementará el cambio de dirección de la vía los domingos entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. La medida prioriza a los usuarios que retornan a Lima desde los balnearios del sur. El primer día con esta modalidad será el jueves 1 de enero de 2026.

El plan contempla una flota operativa de vehículos de auxilio vial, grúas livianas, semipesadas y pesadas, motos, ambulancias y drones. La operación contará con 60 inspectores de transporte y personal de seguridad vial, en trabajo conjunto con la Policía de Carreteras.

Central de emergencias disponible todo el día

Los usuarios podrán reportar emergencias viales, accidentes de tránsito, auxilio vehicular y otros incidentes a la Central de Emergencias 939 561 906. El servicio funcionará las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, aseguró el alcalde Reggiardo.

Alcohol y velocidad, principales causas de muertes

El general Manuel Vidarte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, invocó a los conductores a no beber alcohol si van a manejar y evitar el exceso de velocidad. Ambos factores son las dos causas principales de accidentes de tránsito en la capital.

«Lima Metropolitana tiene a la fecha 470 fallecidos en accidentes de tránsito, sin contar Callao, Cañete ni Ancón. De ese total, 41 personas fallecieron en accidentes de tránsito desde el puente Atocongo hasta Pucusana», precisó Vidarte. El oficial también pidió a los automovilistas respetar las normas de tránsito, especialmente no conducir usando el celular.