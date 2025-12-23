Real Madrid cedió a Endrick en calidad de préstamo al Olympique Lyon francés por seis meses

El culebrón del delantero brasileño Endrick, tuvo confirmación oficial por parte de ambos clubes, llegando a su final. El ariete del Real Madrid se marchará en enero a Francia en calidad de cedido para recalar en las filas del Olympique Lyon de la Liga 1 de dicho país por el lapso de seis meses.

Así lo han confirmado ambos clubes, señalando el Real Madrid, que el Lyon pagó 1 millón de euros por el préstamo. La información corrió como la pólvora en los medios de comunicación de todo el mundo, donde señalaron que se cerró una negociación compleja, pero muy bien estructurada.

Para entender este movimiento hay que situarse en la perspectiva del propio futbolista. Endrick deseaba quedarse, pero asumió la realidad desde que comprobó de primera mano que no iba a tener un papel protagonista con el entrenador Xabi Alonso. Esta realidad deportiva he llevado al delantero a solicitar una solución que no frenara su progresión.

Eso sí, el gran objetivo de Endrick sigue siendo triunfar en el Real Madrid. Por ese motivo, el acuerdo se ha cerrado exclusivamente en forma de préstamo, descartando cualquier traspaso encubierto. El club blanco ha sido firme en este punto: la idea es que el brasileño crezca en un entorno exigente, pero sin perder el control sobre su futuro.