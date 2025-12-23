Primeros, pero sin futuro: estancamiento de López Aliaga y Keiko Fujimori

No crecen en las encuestas y chocan con su techo electoral a tres meses de los comicios.

 Con 40% de indecisos, la elección sigue completamente abierta.

A menos de un año de las elecciones generales del 2026, las últimas encuestas nacionales

confirman un escenario que empieza a repetirse peligrosamente para los candidatos que hoy lideran: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se mantienen en el primer y segundo lugar, pero no crecen, pese a estar en campaña permanente desde hace meses —e incluso años—.

Ambos concentran exposición mediática, estructura partidaria y recursos, pero los números se mueven poco o nada. El mensaje de las encuestas es claro: lideran, pero están

estancados.

TECHOS ELECTORALES

QUE NO SE ROMPEN

Los sondeos muestran

que:

• López Aliaga fluctúa en un rango que no logra superar con claridad el 10%

• Keiko Fujimori permanece alrededor del 7% al 9%, muy por debajo de sus desempeños en procesos anteriores. La clave ya no es quién va primero hoy, sino quién no logra sumar nuevos votantes, aun con ventaja de visibilidad y maquinaria política.

EL FACTOR RECHAZO

Y EL VOTO DURO

Analistas coinciden en que ambos candidatos ya agotaron su voto duro. Son figuras ampliamente conocidas, pero también altamente polarizantes, con niveles de rechazo que

les impiden crecer hacia el centro político y captar a los indecisos.

En un país golpeado por la crisis política y la desconfianza institucional, el electorado castiga a los rostros más repetidos del poder.

UN NUEVO NOMBRE

EMPIEZA A APARECER

En contraste con este estancamiento, un dato comienza a llamar la atención en las encuestas: la aparición del candidato José Luna Gálvez, quien ya asoma con alrededor del 2% de intención de voto, pese a encontrarse todavía en una fase temprana de posicionamiento nacional.

Aunque el porcentaje pueda parecer pequeño, la historia electoral reciente del Perú demuestra que no lo es.

LA LECCIÓN QUE LOS

POLÍTICOS NO QUIEREN

RECORDAR

Las elecciones pasadas han dejado una enseñanza incómoda para el establishment:

el candidato que aparece recién entre enero y febrero con 1% o 2% suele terminar

ganando la elección. Ocurrió cuando los favoritos se confiaron, subestimaron al voto oculto y no entendieron el humor social.

El Perú ha demostrado ser un país donde: • Las campañas se definen tarde

• El “outsider” crece rápido

• El voto castiga a los que parecen parte del mismo sistema

Hoy, Luna comienza a ocupar ese espacio, mientras otros no logran salir de su techo.

EL GRAN DATO: 40%

AÚN NO DECIDE

El elemento decisivo del proceso sigue siendo el mismo: alrededor del 40% del electorado aún no decide su voto, se declara indeciso, en blanco o nulo.

Ese enorme bloque:

• No se identifica con los líderes tradicionales

• No responde a campañas agresivas

• Puede cambiar el resultado en semanas

En ese escenario, liderar con 10% o 12% no garantiza absolutamente nada.

UNA CAMPAÑA ABIERTA

Y PELIGROSA PARA LOS

FAVORITOS

El panorama es claro:

• Los primeros no crecen

• Los nuevos comienzan

a aparecer

• El voto decisivo aún no se mueve

La campaña recién empieza de verdad. Y como ya ocurrió antes, el que hoy parece pequeño puede terminar siendo el ganador, mientras los favoritos descubren demasiado tarde que estar primeros… no era suficiente.