PNP captura a tres integrantes de ‘Las Hienas de San Miguel’ en operativo contra el crimen organizado

La banda operaba en Lima e Ica cometiendo robos agravados y extorsionando a comerciantes de la zona



La Policía Nacional desarticuló a ‘Las Hienas de San Miguel’, una organización criminal dedicada al robo agravado y la extorsión. El operativo culminó con la captura de tres sospechosos que ya contaban con órdenes de búsqueda vigentes emitidas por el Poder Judicial.

Operación coordinada en cinco distritos

Los agentes ejecutaron intervenciones simultáneas en cinco puntos estratégicos: Ica, San Juan de Miraflores, Pueblo Libre, Lima y San Miguel. Esta acción coordinada permitió cerrar el cerco sobre la banda y evitar que sus integrantes escaparan. La Policía allanó cuatro inmuebles donde encontró evidencia que vincula directamente a los detenidos con diversos delitos.

Durante los registros, los efectivos incautaron un arma de fuego y material probatorio que ahora forma parte de la investigación fiscal. Esta evidencia resultará fundamental para sostener los cargos contra los capturados ante las autoridades judiciales.

Tres cabecillas tras las rejas

Los detenidos responden a los alias ‘Cachaco’, ‘Mamita’ y ‘Viejo’. Según fuentes policiales consultadas por RPP, los tres ya tenían requisitorias vigentes por delitos anteriores. El Poder Judicial había ordenado su captura antes de este operativo.

La detención preliminar se ejecutó en cumplimiento de mandatos judiciales previos. Las autoridades confirmaron que los sospechosos enfrentan múltiples acusaciones relacionadas con robos violentos y amenazas sistemáticas a comerciantes de la zona.

Avance en la lucha contra bandas urbanas

La Policía Nacional informó sobre el operativo mediante su cuenta oficial en X. La institución destacó que este golpe debilita significativamente las capacidades operativas de la organización criminal. Los detenidos y las especies incautadas pasaron a disposición de la unidad especializada correspondiente para continuar las investigaciones.

Este operativo representa un avance concreto contra las bandas que aterrorizan a comerciantes y vecinos mediante amenazas y violencia. Las autoridades mantienen activas las pesquisas para identificar a otros posibles integrantes de la red delictiva.