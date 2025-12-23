Ministra del Midis, Lesly Shica, impulsa emprendimientos de usuarios de los programas sociales

A pocas horas de la Navidad, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, participó en la feria de emprendimientos de los programas sociales del Midis, una iniciativa orientada a fortalecer la economía familiar de los usuarios y promover su desarrollo productivo.

La actividad se realizó en la plaza José Gálvez del Callao, donde la titular del Midis, acompañada del presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, recorrió los diversos stands y conoció de cerca las iniciativas productivas impulsadas por usuarias y usuarios de los programas Juntos, Contigo, Pensión 65, Programa de Complementación Alimentaria (PCA), Cuna Más, PAIS y Foncodes.

Durante su visita, la ministra destacó que estas ferias reflejan el esfuerzo de las familias usuarias por generar ingresos propios y construir oportunidades de progreso. Asimismo, remarcó el valor simbólico de esta actividad en el contexto de las celebraciones de fin de año y aprovechó la ocasión para expresar un mensaje de unidad y esperanza a las familias participantes.

“Desde el Midis buscamos su mejora progresiva, queremos trascender a las transferencias monetarias, que es una disposición de Gobierno, y lograr que cada beneficiario de los programas genere un impulso para emprender. Hemos respaldado con capitales semilla las ideas de negocio de los usuarios para encontrar caminos de progreso, desarrollo y trascendencia. Aprovecho para desearles a todos una Feliz Navidad en unión y paz”, señaló.

En la feria participaron emprendedoras del programa Juntos, quienes ofrecieron bebidas regionales, café, postres, snacks, cerámica y tejidos artesanales; usuarias del programa Contigo, dedicadas al tejido a crochet, confección de prendas y venta de plantas ornamentales; así como adultas mayores de Pensión 65, con emprendimientos en artesanía, manualidades, postres y elaboración de jabones.

Por su parte, el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) ofreció productos alimenticios, mientras que Cuna Más, PAIS y Foncodes participaron con stands informativos para orientar a la ciudadanía sobre los servicios que brindan.

En el marco de la actividad, la ministra también supervisó el inicio del sexto pago del año del programa Juntos, e informó que actualmente 766 816 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, pertenecientes a 1 884 distritos del país, forman parte de este programa social.

El cobro de los incentivos monetarios puede realizarse a través de las oficinas del Banco de la Nación, cajeros automáticos, agentes corresponsales no bancarios y las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), gestionadas por el programa PAIS del Midis.