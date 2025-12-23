MEF garantiza presupuesto para Beca 18 tras anuncio irresponsable del gobierno anterior

La ministra Denisse Miralles asegura que el concurso de becas 2026 continuará con redistribución del presupuesto del Minedu. Pronabec postergó para enero la publicación de preseleccionados.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, pidió tranquilidad a los participantes del concurso Beca 18-2026 y aseguró que está garantizado el presupuesto para los beneficiarios ganadores. La titular del MEF señaló que el gobierno cumplirá su promesa y realizará las gestiones necesarias para continuar apoyando a los jóvenes estudiantes. Además, anunció que impulsará una recategorización de las pensiones que el Estado paga a las universidades privadas donde estudian los becarios.

El concurso se posterga hasta enero

Pronabec tenía programado publicar ayer la lista oficial de preseleccionados de Beca 18-2026. Sin embargo, la entidad aclaró que dicha relación se dará a conocer en enero. La postergación responde a que deben desarrollarse «las acciones necesarias, en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, para garantizar la continuidad del concurso».

Miralles declaró en RPP: «Quiero dar la tranquilidad, la promesa se va a honrar, se va a lograr la gestión para que las becas que están en concurso [del 2026] estén garantizadas». La ministra explicó que el Minedu cuenta con 17,000 millones de soles en su presupuesto. Además, la Ley de Presupuesto incluye artículos que permiten redistribuciones al Ministerio de Educación. «¿Para qué? Para que podamos justamente garantizar ese recurso», añadió.

Críticas al gobierno anterior

La ministra calificó como «irresponsable» que la anterior gestión anunciara un incremento en el número de becas sin contar con presupuesto. Ese anuncio generó expectativa en los jóvenes. Miralles aclaró que el problema ya se resolvió con la redistribución del presupuesto del Ministerio de Educación.

Revisión de pagos a universidades privadas

Miralles anunció que solicitará al Ministerio de Educación una revisión del programa Beca 18. El objetivo es impulsar una recategorización de las pensiones en universidades privadas donde estudian los beneficiarios. La ministra explicó que actualmente el Estado paga la tarifa más alta por cada alumno. Muchos de estos estudiantes, por su condición socioeconómica, podrían acceder a escalas de menor costo.

El Ministerio de Educación reafirmó su compromiso de fortalecer el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Del total de seleccionados, 3,000 pertenecen a comunidades campesinas y nativas y al pueblo afroperuano.