Más de 500 niños disfrutaron de chocolatada en San Luis

Como es tradición, en un ambiente de alegría y confraternidad, la Municipalidad de San Luis realizó la “Mega Chocolatada Navideña 2025”, en el parque Horacio Patiño de la urbanización La Viña.

Los niños y niñas del distrito de San Luis, disfrutaron de manera gratuita de juegos inflables, un hermosos show navideño y entrega de panetones, chocolatada y regalos. Todos los menores asistentes, se fueron a sus casas con su juguete, gracias al trabajo articulado de la comuna y el Comité de Damas San Luis, que por tercer año consecutivo suman esfuerzos para llevar alegría a los infantes.

El alcalde de la jurisdicción, Ricardo Perez; señaló que la actividad de integración y recreación fortalece los lazos de amistad vecinal, eleva el espíritu de solidaridad y compromiso de continuar trabajando el beneficio de las familias de San Luis. “Más que una chocolatada, es una jornada humanitaria de compartir, celebrar la unidad y la prosperidad”, afirmó.