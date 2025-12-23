La Victoria: municipio estima el recojo diario de 580 toneladas de residuos los días de Navidad

La proyección de recojo de basura en Año Nuevo sería de 700 toneladas por día.

Alrededor de 650 toneladas de residuos por días (24, 25 y 26 de diciembre) es lo que se estima que el personal de limpieza pública de la Municipalidad de La Victoria recoja los días centrales de Navidad. Fechas donde el distrito recibirá a más de 3 millones de personas solo en el emporio comercial de Gamarra. Para las fiestas de Año Nuevo la proyección bordea las 700 toneladas por día.

Con la consigna de mantener limpio todo el distrito y con énfasis en los Dameros recuperados de Gamarra, el municipio tiene a disposición 41 unidades durante los 4 turnos del dia. Asimismo, se contará con 440 operarios de barrido y recolección de residuos. Números importantes para sostener la limpieza pública en una de las jurisdicciones más importantes de Lima Metropolitana.

En tanto, la proyección para los últimos días del año y Fiestas de Año Nuevo alcanza las 700 toneladas por día en el distrito. Un reto no menor para la gestión liderada por el alcalde Rubén Cano Altez. «Estamos cambiando la manera de mirar a La Victoria. Antes éramos el patito feo de Lima, hoy con el compromiso de cada trabajador operativo tenemos un distrito que amanece limpio y ordenado. Esto también es gracias a los vecinos que toman conciencia y nos dan una mano», expresó el burgomaestre en una de sus últimas actividades públicas.

APOYO AL MEDIO AMBIENTE

La responsabilidad con el medio ambiente del distrito se deja apreciar en importantes iniciativas, las que alcanzan a sus vecinos. Días previos, la Gerencia de Gestión Ambiental presentó el árbol de Navidad más grande elaborado con productos de reciclaje. Más de 15 mil botellas, recolectadas entre noviembre y diciembre, permitieron poner en pie la estructura de una altura de 12 metros, similar a la de una casa de 3 pisos.

La iniciativa permitió crear conciencia en cada vecino, voluntario y visitante que aportó con la conservación y recolección de botellas plásticas en tiempo récord. Cabe señalar que el municipio además impulsa campañas de gran alcance a través del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA).

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

La Municipalidad de La Victoria exhorta a los vecinos, comerciantes y visitantes a respetar el horario establecido para la disposición de residuos sólidos, de 8:00 p. m. a 9:00 p. m., evitando arrojar basura en la vía pública fuera de este rango. La colaboración ciudadana es fundamental para complementar el trabajo del personal de limpieza pública y contribuir a mantener un distrito limpio, ordenado y saludable para todos.