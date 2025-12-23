Kast confirma a Perú como su primer destino internacional en 2026

El presidente electo de Chile se reunió con el canciller Hugo de Zela durante una escala en Lima y priorizó la migración irregular como tema central

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, hizo una breve pero significativa escala en Lima este lunes. El mandatario chileno se reunió con el canciller peruano Hugo de Zela antes de continuar viaje hacia Ecuador, donde se encontrará con el presidente Daniel Noboa. Durante el encuentro, Kast confirmó que el Perú será su primer destino internacional oficial en enero de 2026 y puso sobre la mesa dos temas urgentes: la inseguridad y la migración irregular en la frontera común.

Una reunión breve con mensajes claros

La Cancillería peruana informó que el encuentro tuvo carácter de cortesía, pero sirvió para adelantar prioridades. Kast reiteró la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre ambos países frente a desafíos compartidos. El énfasis estuvo puesto en la migración irregular, un problema que se ha agudizado en la zona fronteriza de Tacna.

El presidente José Jerí ya había anticipado que su gobierno busca «fijar algunos criterios» con Chile para controlar el flujo migratorio. Incluso mencionó la posibilidad de crear un corredor para casos «estrictamente humanitarios». La urgencia del tema es evidente: a fines de noviembre, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en varios distritos de Tacna para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el resguardo de la frontera.

La frontera como punto de tensión

La región de Tacna se ha convertido en un espacio sensible. La presión migratoria irregular aumenta y con ella la percepción de inseguridad. Jerí declaró a la prensa que la preocupación actual del gobierno es «por quienes estamos en el territorio nacional, y cómo evitamos eso». La medida de emergencia refleja que Lima observa el problema con urgencia y explica por qué la visita de Kast, aunque fugaz, tiene peso político.

La confirmación de una visita oficial en enero anticipa que el diálogo bilateral no esperará a ceremonias de cambio de mando. Ambos países buscan adelantar coordinaciones en un escenario regional marcado por la necesidad de respuestas conjuntas. La gira discreta de Kast por Sudamérica tiene, en realidad, un trasfondo estratégico que apunta a reconfigurar relaciones en un momento de desafíos compartidos.