Gobierno despliega más de 500 policías y militares en Lima Norte

El gobierno realiza operativos en Independencia y San Juan de Lurigancho capturan a siete requisitoriados

Más de 500 efectivos policiales y militares se desplegaron la noche del lunes en Independencia y San Juan de Lurigancho como parte del operativo de control territorial que ejecuta el Gobierno bajo el estado de emergencia. Las acciones resultaron en la captura de siete personas requisitoriadas, entre ellas dos por tráfico ilícito de drogas y otra por violación sexual, según informó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Operativo en Independencia moviliza 393 efectivos

El distrito de Independencia concentró el grueso del operativo con 348 policías y 45 militares. El ministro Tiburcio supervisó las acciones junto al jefe encargado de la Región Policial Lima, coronel PNP César Calero, y al responsable de la Divopus Norte 2, coronel PNP Santos Trauco.

Las fuerzas del orden intervinieron hoteles y bares en la calle Los Andes y la calle C, ubicados en la zona industrial. Además, establecieron puntos de control de identidad en nudos viales críticos como el cruce de la avenida Izaguirre con Panamericana Norte y la intersección de avenida Túpac Amaru con avenida Tomás Valle.

«Seguiremos haciendo estos operativos de alta concurrencia de público y se realizarán los controles de identidad a personas nacionales y extranjeras. Los que estén de forma irregular serán expulsados», enfatizó el ministro Tiburcio.

Acciones paralelas en San Juan de Lurigancho

En simultáneo, 167 efectivos policiales y 20 militares ejecutaron acciones de control en San Juan de Lurigancho bajo la supervisión del coronel PNP Marcial Flores Huamán. Los agentes se concentraron en zonas de alta incidencia delictiva como la Estación Bayóvar, el paradero 3 de Huáscar y la zona de Zárate.

La acción policial resultó en la captura de un sujeto con requisitoria por tráfico ilícito de drogas y otro individuo por resistencia a la autoridad. Estos operativos conjuntos forman parte de la estrategia del Gobierno para pacificar las zonas con mayores índices de criminalidad aprovechando el marco legal del estado de emergencia.