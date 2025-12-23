Funcionarios acusados en el caso Qali Warma regresan al Midis y cobran sueldos desde sus casas

Exservidores procesados por corrupción mantienen vínculo laboral con el Estado pese al escándalo que vinculó a empresarios y funcionarios en sobornos millonarios



Catorce meses después de que el programa «Punto Final» destapara una red de corrupción en Qali Warma, varios funcionarios acusados de recibir sobornos para favorecer a la empresa Frigoinca han regresado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Otros permanecen suspendidos pero siguen recibiendo sus sueldos con fondos estatales desde sus domicilios. El Midis aún no logra separar definitivamente a los implicados en un caso que perjudicó la alimentación de miles de escolares vulnerables.

El retorno de los acusados

El escándalo reveló que empresarios y funcionarios públicos conformaban una estructura criminal dentro del programa de alimentación escolar. Las autoridades respondieron rebautizando Qali Warma como Wasi Mikuna y luego como Programa de Alimentación Escolar. Sin embargo, la reorganización administrativa no impidió que los acusados revirtieran sus sanciones.

Los funcionarios aprovecharon fallas en los procedimientos del propio Midis para anular las medidas disciplinarias. Algunos ya fueron reincorporados formalmente a sus puestos. El Estado mantiene en planilla a personas investigadas por alterar menús y especificaciones técnicas a cambio de dinero.

Cobros desde casa y condominios

Luis Alejandro Álvarez Saavedra, especialista alimentario en Qali Warma, ejemplifica esta situación. La Fiscalía lo acusa de recibir 17 mil soles de Frigoinca mediante transferencias mensuales de 500 soles a la cuenta de su esposa, Judith Preciado. Estos pagos buscaban favorecer a la empresa en licitaciones regionales.

Álvarez permanece suspendido pero cobra su salario completo. Actualmente reside en un condominio en Chimbote mientras el proceso judicial avanza lentamente. Junto a él, al menos nueve funcionarios integrarían la red que permitió a Frigoinca evadir controles y asegurar contratos millonarios.

Prófugos con cuentas millonarias

El caso más grave involucra a Deyvis Espinoza Mendoza, quien según el Ministerio Público recibió 215 mil soles en pagos fraccionados. Su tarea consistía en alterar especificaciones técnicas para favorecer productos enlatados de Frigoinca. Los depósitos fueron gestionados por su esposa, Yesabella Pazos Cribillero, extrabajadora del sector Salud.

Ambos son prófugos de la justicia. Mientras tanto, el Estado no ha recuperado el dinero desviado ni ha garantizado que funcionarios corruptos dejen de recibir recursos públicos destinados a alimentar estudiantes en situación de pobreza.