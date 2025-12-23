EsSalud cambia su modelo de compras con manual que prioriza criterios técnicos sobre urgencias

La institución abandona las adquisiciones reactivas para adoptar un sistema basado en análisis de oferta y demanda en EsSalud

EsSalud presentó un nuevo manual para planificar la compra de equipos médicos que marca un giro en su estrategia de inversión. El documento técnico establece criterios objetivos para priorizar adquisiciones según el impacto real en diagnósticos y tratamientos, dejando atrás el modelo reactivo basado en urgencias. El presidente ejecutivo Segundo Acho Mego destacó que cada compra debe traducirse en mejor atención al paciente.

De la improvisación a la evidencia

El Manual para la Planificación del Equipamiento Asistencial representa un cambio de paradigma en la gestión de recursos. Acho Mego señaló que durante mucho tiempo el sector público adquirió equipos con improvisación, respondiendo a la urgencia del momento sin planificación real.

«Esta es una herramienta estratégica para EsSalud. La gestión debe empezar y terminar en el paciente, y para eso necesitamos equipos operativos, tecnología confiable y diagnósticos oportunos. Cada decisión de compra debe traducirse en mejor atención», afirmó el titular durante la presentación.

El nuevo sistema ordena los requerimientos con criterios técnicos verificables. Entre ellos figuran la vida útil cumplida de los equipos, los costos de mantenimiento, la obsolescencia tecnológica, los riesgos operativos y la necesidad asistencial concreta.

Sustento técnico para cada inversión

El presidente ejecutivo explicó que las unidades productoras deberán evaluar la criticidad del equipamiento antes de solicitar nuevas compras. Cada pedido necesitará demostrar qué brecha cerrará y qué impacto tendrá en la atención de los asegurados.

«Ya no se trata de pedir porque hace falta; se trata de demostrar por qué se necesita, qué brecha se cerrará y qué impacto tendrá en la atención», anotó Acho Mego. El funcionario explicó que las compras de equipamiento se harán con criterios como vida útil cumplida, mantenimiento oneroso, tecnología obsoleta, riesgos operativos y necesidad asistencial.

El manual permitirá planificar compras de equipamiento moderno en las redes prestacionales y asistenciales. El objetivo es mejorar la oportunidad, calidad y seguridad de la atención. El titular exhortó a los gerentes a implementar este instrumento para construir un EsSalud moderno, equipado y humano.