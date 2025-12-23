Elba Rojas asume la presidencia de Petroperú en medio de crisis financiera y reclamos por falta de transparencia

Elba Rojas Álvarez asume como primera mujer en dirigir Petroperú luego de que el MEF denunciara demoras y omisiones en la entrega de información sobre la situación real de la petrolera estatal

La Junta de Accionistas de Petroperú decidió remover de la presidencia a Luis Alberto Canales después de menos de dos meses en el cargo, tras los cuestionamientos de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien denunció que la empresa no informa adecuadamente sobre su situación real. En su lugar asume Elba Rojas Álvarez, quien se convierte en la primera mujer en liderar la petrolera estatal desde este martes 23 de diciembre.

La denuncia del MEF sobre falta de información

«Es lamentable decirlo; se pide información y se demoran o no te dicen todo completo. Entonces nosotros ya hemos tomado una decisión», declaró Miralles el lunes pasado. La ministra también confirmó que su gestión no dará un rescate a Petroperú.

La funcionaria reveló que desde 2022 hasta ahora el Estado ha pagado 17,000 millones de soles por las deudas de la petrolera para mantenerla operativa. Por eso, sostuvo que tomarán medidas para que la empresa deje de generar gastos al país.

El cambio de liderazgo

Luis Alberto Canales ocupó la presidencia apenas desde el 15 de noviembre. Ahora se mantendrá como director de la estatal. La Junta de Accionistas, donde participa la ministra de Economía, determinó su salida de la presidencia.

Elba Rojas Álvarez ya integraba el directorio de Petroperú desde noviembre. Ahora asume la máxima responsabilidad de la empresa.

¿Quién es la nueva presidenta?

Aunque su hoja de vida aún no se publica oficialmente, se conoce que Rojas Álvarez fue gerente general interina de Distriluz. Esta empresa agrupa a Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro. También se desempeñó como gerenta general de Hidroandina. Su formación profesional es la ingeniería.

La crisis financiera de Petroperú y sus consecuencias para las arcas públicas colocan a Rojas Álvarez ante un desafío inmediato. La empresa arrastra deudas millonarias que el Estado ha financiado durante los últimos dos años. El MEF exige transparencia total en medio de una situación que califica de insostenible para el presupuesto nacional.