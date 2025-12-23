El refuerzo del sistema inmunológico es importante ante el avance de la Influenza H3N2

El refuerzo del sistema inmunológico es importante ante el avance de la...

Las infusiones calientes, como té de manzanilla, jengibre o limón, pueden brindar un efecto reconfortante y ayudar a aliviar la irritación de garganta, aunque no sustituyen el tratamiento médico ni previenen por sí solas el contagio.

Ante los recientes casos del virus de la Influenza H3N2 en el Perú es importante informar a la población sobre una adecuada alimentación para reforzar el sistema inmunológico, ante estos cambios de temperatura.

“Una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras, aporta vitaminas y antioxidantes esenciales para el funcionamiento del sistema inmune. Nutrientes como la vitamina C, presente en cítricos, guayaba, fresas y pimientos, ayudan a reforzar las defensas naturales del cuerpo. Asimismo, la vitamina A que se encuentra en alimentos como zanahoria, espinaca y calabaza, contribuye al mantenimiento de las mucosas respiratorias, que actúan como la primera barrera frente a los virus. ”, sostuvo la nutricionista del Portal Salud em Casa, Georgina Fresia Ríos Estremaydoro.

De acuerdo a la especialista , el consumo adecuado de proteínas también resulta fundamental, ya que estas intervienen en la producción de anticuerpos. Alimentos como pescado, pollo, huevo, leguminosas y frutos secos son opciones recomendadas. A ello se suma la importancia de minerales como el zinc y el hierro, presentes en semillas, carnes magras y cereales integrales, que favorecen la respuesta inmunitaria. “La hidratación es otro factor clave en la prevención de la influenza H3N2. Beber suficiente agua permite mantener húmedas las vías respiratorias, lo que dificulta la entrada y proliferación de virus”, precisó.

Por el contrario, se aconseja limitar el consumo de bebidas azucaradas, alcohol y alimentos ultraprocesados, ya que pueden debilitar el sistema inmune e incrementar la inflamación, por ello se debe limitar el consumo de bebidas gasificadas, alcohol y este tipo de alimentos , ya que pueden debilitar el sistema inmune e incrementar la inflamación”, agregó.