Defensoría del Pueblo niega pensión vitalicia a presidentes no electos por voto popular

La entidad desmarca de las declaraciones de su titular, Josué Gutiérrez, quien defendió los derechos de quienes asumen por sucesión constitucional



La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado que contradice las declaraciones de su propio titular sobre la pensión vitalicia de Dina Boluarte. La institución estableció que este beneficio solo corresponde a mandatarios elegidos mediante sufragio directo, no a quienes asumen por sucesión constitucional. La controversia surge tras la solicitud de Boluarte al Congreso para acceder a una pensión mensual de 35 mil soles.

El Congreso rechaza la solicitud de Boluarte

Un informe del Área de Asesoría Laboral del Parlamento, revelado por Cuarto Poder, concluyó que Boluarte no tiene derecho a la pensión vitalicia. El documento argumenta tres razones contundentes. Primero, ella no fue elegida por voto popular sino que asumió la presidencia por sucesión. Segundo, la norma reconoce a mandatarios que completaron un periodo de gobierno. Tercero, fue destituida por el Legislativo por incapacidad moral.

La Defensoría del Pueblo respaldó esta posición institucional. La entidad subrayó que un presidente electo recibe mediante sufragio popular el encargo de conducir el país. Este mandato, otorgado por voluntad expresa del pueblo, es lo que justifica la pensión vitalicia según el marco legal vigente.

Sucesión no equivale a elección directa

El comunicado estableció una distinción fundamental entre sucesión y elección. Quien asume por sucesión constitucional tiene todas las prerrogativas del cargo para gobernar. Sin embargo, no puede equipararse a un presidente elegido directamente por la ciudadanía. Esta diferencia resulta determinante para el otorgamiento de beneficios.

La institución recordó que el país ha tenido presidentes encargados en las últimas décadas. Valentín Paniagua, Manuel Merino, Francisco Sagasti y José Jerí Oré ejercieron el cargo de manera excepcional y temporal. En estos casos, la Defensoría afirmó que no corresponde otorgar pensión vitalicia al no tratarse de presidentes constitucionalmente electos.

Contradicción con el defensor del pueblo

Josué Gutiérrez había declarado el día anterior en RPP que la sucesión constitucional otorga «todos los derechos» al mandatario. Cuestionó que el Congreso tome decisiones basadas en su imagen ante la opinión pública. Argumentó que debe actuar conforme a la Constitución y la ley, respetando el principio de legalidad.

La Defensoría aclaró que Gutiérrez no expresó respaldo personal ni institucional a Boluarte. Sus declaraciones fueron una reflexión constitucional sobre las atribuciones de un presidente encargado y la separación de poderes.