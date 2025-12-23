Conmebol confirmó fechas y horarios de los partidos de fase previa de la Sudamericana

La Conmebol dio a conocer mediante un comunicado oficial, las fechas y las sedes de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, en que se enfrentarán los clubes peruanos entre sí, Alianza Atlético ante Deportivo Garcilaso y Cienciano frente a FBC Melgar, en partido único para quedar solo dos en carrera.

Así tenemos que el compromiso entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso, se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo el martes 3 de marzo a las 21.00 p.m., oficiando de local el cuadro sullanense, qué por no tener su escenario alumbrado eléctrico, escogió el recinto trujillano.

Mientras que Cienciano y FBC Melgar de Arequipa, se medirán el jueves 5 de marzo a las 7:30 p.m. en el estadio “Garcilaso de la Vega” en el Cusco. Como se sabe, en esta etapa se juega un partido único y en caso de empate se va a tanda de penales. Los ganadores de estos duelos, clasifican a la fase de grupos de la Sudamericana.