Chorrillos: Personal de la municipalidad denuncian que siguen varios meses impagos y que esto se debe presuntas irregularidades administrativas.

Así lo manifestó la regidora Julissa Escalante, quien además denunció públicamente durante una reciente sesión de concejo que, hasta la fecha, existe personal municipal que no ha recibido el pago de sus remuneraciones, siendo esto un grave perjuicio para ellos, señaló además que aparentemete el gerente municipal de la actual gestión edil, José Medina, estaría incurriendo en una práctica irregular al delegar tácitamente y de manera reiterada funciones administrativas a un regidor de nombre Romario Trillo, grave denuncia que debe poner en alerta al alcalde del distrito, Richard Cortez.

Además Escalante precisó que el mencionado regidor es visto con frecuencia en oficinas administrativas en especial en el área de licencias del palacio municipal, donde funcionan oficinas sensibles como Licencias y Tesorería, lo cual —a su juicio— resulta incompatible con el rol fiscalizador que corresponde a un regidor.

Ante estos hechos, la regidora solicitó formalmente la conformación de una comisión especial de fiscalización, a fin de esclarecer los hechos. De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, los regidores no pueden realizar actos administrativos, representando un hecho grave que puede conllevar la vacancia.

En otra parte de la denuncia pública, se señala que fuentes cercanas al entorno edil indicaron que el actual tesorero municipal, Henry Gambetta Ávalos, tiene vínculos muy estrechos con el regidor Trillo y fue este quien lo recomendó a ocupar este cargo de confianza.

Frente a estos hechos los vecinos del distrito manifestaron que van a poner en conocimiento a la OCI, y podrían presentar denuncias por omisión de actos funcionales contra los regidores involucrados.