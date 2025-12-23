Chofer del Metropolitano muere tras descompensación: bus sin control derriba vallas en Chorrillos

El conductor perdió el conocimiento mientras manejaba en la vía exclusiva del servicio. La ATU confirmó su fallecimiento y descartó pasajeros heridos en el incidente.

Un conductor del Metropolitano falleció este martes tras sufrir una descompensación mientras manejaba su unidad en plena ruta. El bus quedó fuera de control y derribó las vallas metálicas que separan la vía exclusiva del servicio, a la altura de la Estación Escuela Militar en Chorrillos. El accidente ocurrió alrededor de las 8:45 a.m. y movilizó a cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) identificó al chofer como Roel Agustín Bastidas. «La ATU expresa sus condolencias a los familiares y amigos de Roel Agustín Bastidas, conductor del Metropolitano que sufrió una descompensación de salud y chocó contra un poste», señaló la entidad en un comunicado oficial.

Protocolos de emergencia activados

Tras el accidente, la ATU activó sus protocolos de atención inmediata. Personal de la entidad y bomberos llegaron rápidamente al lugar para auxiliar al conductor. Sin embargo, los esfuerzos por salvar su vida resultaron infructuosos.

La ATU aclaró que ningún pasajero sufrió heridas en el incidente. Los ocupantes del bus lograron salir ilesos pese al despiste de la unidad. La entidad también descartó la versión de algunos medios locales sobre un paro cardíaco como causa de muerte.

Con relación al lamentable hecho ocurrido en la estación escuela Militar del Metropolitano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/ZplsfaCyU0 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 23, 2025

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las causas exactas del fallecimiento. «Las causas del deceso son materia de investigación», precisó la ATU. La entidad añadió que trabaja con el concesionario del Metropolitano para esclarecer los hechos.

Este incidente se suma a una serie de accidentes fatales registrados en Lima durante las últimas horas. En Ancón, un joven conductor de motocar murió al estrellarse contra una vivienda. Mientras tanto, en Barranca, una persona falleció y tres resultaron heridas cuando un vehículo que circulaba a más de 150 km/h se despistó. La secuencia de tragedias viales evidencia la necesidad urgente de revisar las condiciones de trabajo de los conductores y las medidas de seguridad en el transporte público.