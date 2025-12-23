Brasileño Cristiano da Silva es el tercer jale extranjero de Sporting Cristal para el 2026

Sporting Cristal informó a través de sus redes sociales el fichaje del lateral brasileño Cristiano da Silva, quien firmará por toda la próxima temporada 2026, a la espera de las revisiones médicas correspondientes.

«¡Bienvenido al Rímac, Cristiano da Silva! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Cristiano da Silva Leite para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡A defender la gloriosa Celeste con todo!», anunció el club celeste.

El lateral izquierdo de 32 años jugó el año pasado en Operario PR, de la segunda división de su país, mientras que antes también jugó en Goiás, Chapecoense y Fluminense, entre otros. Fuera de Brasil, estuvo en el Sheriff de Moldavia, donde compartió equipo con el peruano Gustavo Dulanto.

Días atrás, Sporting Cristal ya había anunciado la contratación del volante brasileño Gabriel Santo y del lateral derecho argentino Juan Cruz González, y con la de ahora de Cristiano da Silva, son tres los foráneos, para apunta a pelear el título de la Liga 1 y avanzar en la Copa Libertadores.