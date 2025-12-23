Asalto de 200 mil soles en Gamarra expone el abandono policial en el emporio comercial

Delincuentes armados golpearon y robaron a cambista en galería del jirón Tacna mientras clientes y comerciantes presenciaban el atraco sin poder intervenir



Dos delincuentes asaltaron a un cambista y le robaron cerca de 200 mil soles el pasado jueves 18 de diciembre en la galería Multiplaza Ollaraya, ubicada en el jirón Tacna con Huánuco, en pleno corazón de Gamarra. El violento atraco ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, en presencia de comerciantes y clientes, incluida una madre con su hija menor. Las cámaras de seguridad registraron toda la escena mientras la policía brillaba por su ausencia en los alrededores.

El ataque en el subsótano

El cambista esperaba el ascensor en el subsótano de la galería cuando aparecieron dos sujetos encapuchados y con mascarillas. Los asaltantes lo abordaron de inmediato y comenzaron a golpearlo. La víctima intentó defenderse y logró atrapar a uno de los ladrones durante el forcejeo. Sin embargo, el delincuente atrapado gritó a su cómplice: «Métele plomo».

El segundo asaltante sacó un arma y encañonó al cambista, amenazándolo de muerte. Ante la inminente ejecución, el hombre soltó al ladrón. Los delincuentes se llevaron su mochila y morral con los 200 mil soles, además de un fardo de ropa.

Huida sin obstáculos

Una mujer que sostenía a su hija pequeña presenció todo el ataque. Al ver las armas, solo atinó a abrazar a la menor y cubrirla con su cuerpo. Nadie más pudo intervenir. Los asaltantes escaparon por las escaleras hacia el jirón Huánuco, donde abordaron motocicletas y desaparecieron.

Los comerciantes denunciaron que no había policías en la zona durante el asalto. Esta ausencia permitió que los delincuentes huyeran sin contratiempos. El caso evidencia el desamparo que sufren los trabajadores del emporio comercial más grande de Lima. Mientras el Estado mantiene su discurso de seguridad, la realidad muestra calles sin patrullaje donde los delincuentes operan con impunidad.