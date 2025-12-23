Argentino Echeverri es cedido a préstamo al Girona de España por su club Manchester City

Argentino Echeverri es cedido a préstamo al Girona de España por su...

El atacante argentino Claudio Echeverri ya no seguirá en el Bayer Leverkusen de Alemania y el Manchester City de Inglaterra, club dueño de su pase, lo prestará al Girona de España, a partir de enero del 2026, según informaron ayer el elenco “ciudadano” en un comunicado de prensa.

Si bien la cesión recién se hará oficial cuando abra el mercado de pases en enero, medios europeos reportan que ya es una decisión tomada. Claudio Echeverri, quien salió de River Plate y fichó por el Manchester City, pasó en calidad de préstamo al Bayer Leverkusen en el mes de agosto pasado, pero no seguirá en el equipo alemán.

Si bien el club inglés ya tomó la decisión de prestarlo al Girona, su representante señaló que el futbolista quiere regresar a River Plate, pero el técnico del City Joseph Guardiola,

le bajó el dedo a esta posibilidad, queriendo que el jugador argentino siga en el medio europeo pata que tenga actividad, pese a que el Girona no la pasa ben en la Liga de España.