Alfredo Pérez lleva esperanza a miles de niños de Puente Piedra

Aprovecha Navidad para reafirmar que, de llegar a la política, su prioridad será los más vulnerables

Ingeniero administrativo, empresario agroindustrial y fundador de la ONG Uyariy Perú, Alfredo Pérez convierte cada Navidad en una jornada de solidaridad. Desde hace más de 15 años combina su actividad empresarial con una labor social sostenida, llevando ayuda, regalos y chocolatadas a las poblaciones más vulnerables de Puente Piedra y Ayacucho, convencido de que el verdadero éxito se mide por lo que se comparte.

Nacido en la provincia de Oyón, en la sierra de Lima, en el seno de una familia de agricultores, creció con valores ligados al trabajo, la comunidad y la cercanía con la tierra. Tras culminar el colegio, estudió para técnico electrónico, luego ingresó a la universidad y, con disciplina y perseverancia, logró consolidarse como empresario. Actualmente dirige fábricas de elaboración de galletas nutritivas de quinua, kiwicha y barritas de cereales en Lima y Ayacucho, región con la que mantiene un estrecho vínculo social y productivo.

Es en diciembre cuando su labor cobra mayor visibilidad. Junto a una amplia red de voluntarios, recorre asociaciones de vivienda y asentamientos humanos de Puente Piedra llevando regalos y chocolatadas a miles de niños. Zonas como Hijos de Dios, en Las Laderas de Chillón; Zapallal; Jerusalén, en el límite con Ancón; y La Grama forman parte de este recorrido solidario. Cada año, los proyectos benefician directamente a entre 2,000 y 3,000 niños, y en coordinación con instituciones alcanzan entre 10,000 y 15,000 menores. La ayuda continúa incluso después de Navidad, con actividades por la Bajada de Reyes.

RESTAURANTES POPULARES

Esta vocación solidaria se canaliza a través de la ONG Uyariy Perú (“Escucha, Perú”), fundada hace ocho años. Durante la pandemia, la organización impulsó los “Restaurantes Populares”, brindando insumos para su funcionamiento autogestionario y logrando la creación de 20 espacios de alimentación. También desarrolló el proyecto “El trueque”, que consistió en intercambiar productos industrializados por alimentos agrícolas en las zonas más pobres de Ayacucho, luego distribuidos en comedores populares de Lima. Además, la ONG respalda de manera permanente a ollas comunes y atiende casos sociales de personas postradas o sin recursos, llevándoles medicinas y víveres.

FORMACIÓN Y VISIÓN POLÍTICA

Alfredo Pérez ha recibido capacitación en salud pública, seguridad, pobreza e innovación tecnológica en países como Israel, Estados Unidos, España y El Salvador, convencido de que el conocimiento debe traducirse en soluciones concretas. En este contexto navideño, no descarta un futuro político y asegura que, de llegar a un cargo público, su prioridad sería fortalecer los programas sociales y garantizar alimentación, trabajo, seguridad y educación de calidad para los más vulnerables.

El dato

Mientras tanto, cada diciembre vuelve a las calles, convencido de que la Navidad se celebra mejor cuando ningún niño se queda sin un regalo ni una sonrisa