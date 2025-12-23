Administrador de la «U» Franco Velazco aclaró que no hay quiebre interno en el área deportiva

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, salió al frente para aclarar una serie de versiones que se han generado en torno al manejo deportivo del club, la relación con el director deportivo Álvaro Barco y la situación contractual del uruguayo Jorge Fossati.

En primer término, Velazco fue enfático al desmentir cualquier quiebre interno en el área deportiva y cuestionó las especulaciones que circulan en torno a las decisiones institucionales. «Yo podría aceptar las leyendas urbanas sobre las contrataciones de jugadores, pero es totalmente falso que estén las relaciones quebradas con Álvaro (Barco). A veces me río por todo lo que se dice, pero créanme que estoy muy contento de haber encontrado un director deportivo -lo designó Jean Ferrari- y que haya podido congeniar y hacer ese ‘match’ del caso”, señaló Velazco en diálogo con Resistencia crema.

También destacó el perfil bajo con el que se viene trabajando en Universitario, una postura que, según indicó, ha generado suspicacias externas. «Yo siempre he valorado el tema personal y Álvaro, en lo personal y profesional, es diez puntos. Tenemos una relación muy cordial y amena. Ambos estamos haciendo un trabajo muy meticuloso y con perfil muy bajo. Seguramente eso altera a la gente y por eso empiezan a tejer historias. Nosotros somos de otro perfil, no nos comparen con el de Perú 2, Perú 3 o Perú 4, somos diferentes», añadió.

Velazco también se refirió a las declaraciones recientes del técnico Jorge Fossati, el cual señaló un desgaste en la relación con la institución. Al respecto, reconoció que sí existió una situación acumulativa en el tiempo, aunque aclaró que siempre se manejó con reserva. «Semanas atrás el profesor Fossati comentó que existía una relación desgastada y creo que algo de eso sí sucedió. Un desgaste que no es de un día para otro, sino que se va acumulando en el tiempo», explicó.