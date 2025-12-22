Tuneladora Delia llega a San Marcos: primera universidad del país con estación de metro en Línea 2

La tuneladora Delia completará su recorrido en tres estaciones más de la Línea 2. El MTC proyecta que el viaje entre Ate y Callao tomará 45 minutos cuando opere completamente.

La tuneladora Delia llegó este lunes 22 de diciembre a la estación Universidad San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima, marcando un hito en el avance del proyecto ferroviario subterráneo entre Ate y Callao. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, destacó que San Marcos se convierte en la primera universidad del país en contar con una estación de metro, lo que facilitará el acceso de miles de estudiantes, docentes y trabajadores. La tuneladora arribó a las 7:45 de la mañana.

Faltan tres estaciones para completar el túnel

«Que la tuneladora llegue a San Marcos significa también que solo restan tres estaciones más para culminar todo el trazo de la Línea 2», señaló Prieto. El ministro precisó que una vez finalizado el recorrido completo de la tuneladora, la implementación de las estaciones se realizará de manera progresiva según los cronogramas técnicos establecidos.

La Línea 2 del Metro de Lima recorrerá aproximadamente 27 kilómetros de forma subterránea. Unirá Ate con el Callao y se convertirá en el primer metro completamente subterráneo del país. El trazado atravesará diversos distritos de Lima Metropolitana y el primer puerto, beneficiando a millones de usuarios.

Reducción drástica en tiempos de viaje

Según las proyecciones del MTC, el tiempo de viaje entre Ate y el Callao se reducirá a unos 45 minutos. Actualmente este recorrido puede tomar más de dos horas en transporte convencional. Esta mejora representará un impacto significativo en la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.

La etapa 1A de la Línea 2 opera en marcha blanca desde diciembre del 2023. Cubre cinco estaciones entre Evitamiento y Mercado Santa Anita. Una reciente encuesta de satisfacción reveló que el 97% de usuarios lo considera una opción de transporte rápida y segura.

Ampliación de la Línea 1

La concesionaria presentó una propuesta para ampliar la capacidad de la Línea 1. Contempla reducir la frecuencia de los viajes a 1.5 minutos, estándar similar al previsto para la Línea 2. «Es bueno pensar en potenciarlo», dijo Prieto sobre un proyecto que ha alcanzado madurez operativa.

La modernización busca la integración entre ambas líneas. Esto hará posible conectar de manera directa Ate con el Callao y Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho, conformando una red con cuatro grandes destinos interconectados.